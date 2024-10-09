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Костюк прошла в третий круг турнира WTA1000 в Ухане без борьбы

Теннис

Соперница снялась с поединка

Костюк прошла в третий круг турнира WTA1000 в Ухане без борьбы

Getty Images/Global Images Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Украинская теннисистка Марта Костюк (WTA №17) вышла в 1/8 финала турнира серии WTA1000 в китайском Ухане.

В матче 1/16 соревнований наша спортсменка должна была сыграть против Аманды Анасимовой (WTA №39), однако американка отказалась выходить на поединок из-за проблем с левым бедром.

В третьем круге Уханя украинка сыграет против шестой ракетки мира, триумфатора турнира WTA1000 в Пекине, американки Коко Гауфф. Последний раз соперницы играли между собой на турнире в Штутгарте (Германия). Тогда победу в трех сетах праздновала Марта. Общий счет очных встреч 2-1 в пользу Коко.

Ранее Цуренко снялась с матча 1/16 Уханя

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