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Костюк прошла в третий круг турнира WTA1000 в Ухане без борьбы
Соперница снялась с поединка
Getty Images/Global Images Ukraine
Украинская теннисистка Марта Костюк (WTA №17) вышла в 1/8 финала турнира серии WTA1000 в китайском Ухане.
В матче 1/16 соревнований наша спортсменка должна была сыграть против Аманды Анасимовой (WTA №39), однако американка отказалась выходить на поединок из-за проблем с левым бедром.
В третьем круге Уханя украинка сыграет против шестой ракетки мира, триумфатора турнира WTA1000 в Пекине, американки Коко Гауфф. Последний раз соперницы играли между собой на турнире в Штутгарте (Германия). Тогда победу в трех сетах праздновала Марта. Общий счет очных встреч 2-1 в пользу Коко.
Ранее Цуренко
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