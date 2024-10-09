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Алькарас и Синнер – в четвертьфинале турнира АТР1000 в Шанхае
Уверенно прошли соперников
Getty Images/Global Images Ukraine
Первая ракетка мира итальянец Янник Синнер вышел в 1/4 финала турнира серии АТР1000 в Шанхае (Китай). В матче 1/8 соревнований спортсмен одолел представителя США Бена Шелтона (АТР №16).
Счет матча 2-0 (6-4; 7-6) в пользу Янника, в активе которого 7 подач на вылет, 17 виннеров, 1 из 1 реализованный брейк, 5 невынужденных и 0 двойных ошибок.
В следующем раунде Синнер сыграет против Даниила Медведева (АТР №5).
Вторая ракетка мира, испанец Карлос Алькарас, также уверенно прошел дальше. В своем матче третьего круга он победил француза Гаэля Монфиса (АТР №46).
Счет матча 2-0 (6-4; 7-5) в пользу Карлито, в активе которого 5 подач на вылет, 22 виннера, 2 из 6 реализованных брейков, 9 невынужденных и 0 двойных ошибок.
В следующем раунде Алькарас сыграет против чеха Томаша Махача (АТР №30).
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