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Wimbledon впервые за 147 лет кардинально изменил систему судейства

Теннис
Обновлено

Для англичан такое неприсуще

Wimbledon впервые за 147 лет кардинально изменил систему судейства

Getty Images/Global Images Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Открытый чемпионат Великобритании по теннису – Wimbledon проводит осовременивание. Об этом сообщает официальный сайт соревнований.

Так, английский "шлем" решил последовать примеру своих собратьев – Australian Open и US Open и впервые за историю проведения избавится от линейных судей (на 17 кортах работало аж 300). Их заменит система видеофиксации приземления мяча Hawk-Eye.

Таким образом, единственным "шлемом", который будет работать с линейными судьями, останется Roland Garros.

В следующем году Wimbledon проведут с 30 июня по 13 июля.

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