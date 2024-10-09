Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Wimbledon впервые за 147 лет кардинально изменил систему судейства
Для англичан такое неприсуще
Getty Images/Global Images Ukraine
Открытый чемпионат Великобритании по теннису – Wimbledon проводит осовременивание. Об этом сообщает официальный сайт соревнований.
Так, английский "шлем" решил последовать примеру своих собратьев – Australian Open и US Open и впервые за историю проведения избавится от линейных судей (на 17 кортах работало аж 300). Их заменит система видеофиксации приземления мяча Hawk-Eye.
Таким образом, единственным "шлемом", который будет работать с линейными судьями, останется Roland Garros.
В следующем году Wimbledon проведут с 30 июня по 13 июля.
Популярное сейчас
- Клопп нашел новое место работы после ухода из Ливерпуля
- Рекорд рождаемости, потеря желания жить и образец для тер Штегена: Андрес Иньеста, которого вы не знали
- Путин – Шевченко: Это ты нам забил? Я тебя запомню
- Трехкратный чемпион турниров серии Большого шлема покинул Мастерс в Шанхае
- Элина Свитолина – на обложке модного журнала L'Officiel Ukraine
- Жена Роналду снялась обнаженной для известного бренда дамских сумочек