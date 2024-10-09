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Свитолина примеряла новую форму национальной сборной Украины. Фото

Теннис
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Красота в простоте

Свитолина примеряла новую форму национальной сборной Украины. Фото

Getty Images / Global Images Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Украинская теннисистка Элина Свитолина поделилась со своими поклонниками новыми фото. Наша спортсменка примерила новую форму национальной сборной Украины по футболу компании adidas. Соответствующий пост Элина разместила на своей официальной странице в Instagram.

Напомним, свой следующий поединок Украина сыграет 11 октября в рамках Лиги наций. Соперником подопечных Сергея Реброва станет команда Грузии.

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Элина Свитолина
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