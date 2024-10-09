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Свитолина примеряла новую форму национальной сборной Украины. Фото
Красота в простоте
Getty Images / Global Images Ukraine
Украинская теннисистка Элина Свитолина поделилась со своими поклонниками новыми фото. Наша спортсменка примерила новую форму национальной сборной Украины по футболу компании adidas. Соответствующий пост Элина разместила на своей официальной странице в Instagram.
Напомним, свой следующий поединок Украина сыграет 11 октября в рамках Лиги наций. Соперником подопечных Сергея Реброва станет команда Грузии.
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