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Экс-первая ракетка мира вышла замуж. ФОТО

Теннис
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Гарбинье Мугуруса вышла замуж

Экс-первая ракетка мира вышла замуж. ФОТО

фото - flashscore.com.ua

Новина українською

После завершения своей карьеры экс-первая ракетка мира Гарбинье Мугуруса вышла замуж. Свадьба состоялась 5 октября.

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Мужем бывшей 31-летней испанской теннисистки стал бизнесмен Артур Борхес, с которым она встречалась с 2021 года после случайного знакомства в Нью-Йорке во время US Open.

Экс-первая ракетка мира вышла замуж. ФОТО - изображение 1

Напомним, что в апреле этого года 31-летняя Гарбинье Мугуруса объявила о завершении теннисной карьеры. Последний раз Мугуруса выходила на теннисный корт в феврале 2023 года. Испанская теннисистка является двукратной победительницей турниров серии Большого Шлема: Ролан Гаррос-2016 и Уимблдон-2017.

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Источник:
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Опубликовал: Андрей Журба
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