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Экс-первая ракетка мира вышла замуж. ФОТО
Гарбинье Мугуруса вышла замуж
фото - flashscore.com.ua
После завершения своей карьеры экс-первая ракетка мира Гарбинье Мугуруса вышла замуж. Свадьба состоялась 5 октября.
Мужем бывшей 31-летней испанской теннисистки стал бизнесмен Артур Борхес, с которым она встречалась с 2021 года после случайного знакомства в Нью-Йорке во время US Open.
Напомним, что в апреле этого года 31-летняя Гарбинье Мугуруса объявила о завершении теннисной карьеры. Последний раз Мугуруса выходила на теннисный корт в феврале 2023 года. Испанская теннисистка является двукратной победительницей турниров серии Большого Шлема: Ролан Гаррос-2016 и Уимблдон-2017.
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