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Седьмая ракетка мира Тейлор Фриц разгромил Хольгера Руне на пути к четвертьфиналу Мастерса в Шанхае

Теннис

Датчанин не смог ничего противопоставить сопернику

Седьмая ракетка мира Тейлор Фриц разгромил Хольгера Руне на пути к четвертьфиналу Мастерса в Шанхае

Getty Images/Global Images Ukraine

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Седьмая ракетка мира американский теннисист Тейлор Фриц вышел в четвертьфинал на турнире категории ATP-1000 в Шанхае (Китай). В четвёртом круге он разгромил датчанина Хольгера Руне (14-й номер рейтинга).

Шанхай. Четвертый круг

Тейлор Фриц — Хольгер Руне 6:1, 6:2

Матч продолжался всего 56 минут. За это время Фриц выполнил девять подач навылет, не допустил ни одной двойной ошибки и реализовал четыре брейк-пойнта из четырёх. На счету Руне два эйса, пять двойных ошибок и ни одного реализованного брейк-пойнта.

В четвертьфинале "Мастерса" в Шанхае Тейлор Фриц сыграет с победителем матча между бельгийцем Давидом Гоффеном и немцем Александром Зверевым.

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