Седьмая ракетка мира Тейлор Фриц разгромил Хольгера Руне на пути к четвертьфиналу Мастерса в Шанхае

Седьмая ракетка мира американский теннисист Тейлор Фриц вышел в четвертьфинал на турнире категории ATP-1000 в Шанхае (Китай). В четвёртом круге он разгромил датчанина Хольгера Руне (14-й номер рейтинга).

Шанхай. Четвертый круг

Тейлор Фриц — Хольгер Руне 6:1, 6:2

Матч продолжался всего 56 минут. За это время Фриц выполнил девять подач навылет, не допустил ни одной двойной ошибки и реализовал четыре брейк-пойнта из четырёх. На счету Руне два эйса, пять двойных ошибок и ни одного реализованного брейк-пойнта.

В четвертьфинале "Мастерса" в Шанхае Тейлор Фриц сыграет с победителем матча между бельгийцем Давидом Гоффеном и немцем Александром Зверевым.