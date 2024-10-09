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Седьмая ракетка мира Тейлор Фриц разгромил Хольгера Руне на пути к четвертьфиналу Мастерса в Шанхае
Датчанин не смог ничего противопоставить сопернику
Getty Images/Global Images Ukraine
Седьмая ракетка мира американский теннисист Тейлор Фриц вышел в четвертьфинал на турнире категории ATP-1000 в Шанхае (Китай). В четвёртом круге он разгромил датчанина Хольгера Руне (14-й номер рейтинга).
Шанхай. Четвертый круг
Тейлор Фриц — Хольгер Руне 6:1, 6:2
Матч продолжался всего 56 минут. За это время Фриц выполнил девять подач навылет, не допустил ни одной двойной ошибки и реализовал четыре брейк-пойнта из четырёх. На счету Руне два эйса, пять двойных ошибок и ни одного реализованного брейк-пойнта.
В четвертьфинале "Мастерса" в Шанхае Тейлор Фриц сыграет с победителем матча между бельгийцем Давидом Гоффеном и немцем Александром Зверевым.
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