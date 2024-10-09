Догоняет легенд. Карлос Алькарас улучшил один из своих статистических показателей

Сегодня, 9 октября, вторая ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас в матче 1/8 финала турнира серии "Мастерс" в Шанхае (Китай) обыграл француза Гаэля Монфиса (6:4, 7:5). Он занимает четвёртое место по проценту побед на "Мастерсах" с момента введения данного формата (1990 год).

На счету Алькараса 62 победы при 19 поражениях (76,5%) на турнирах категории ATP-1000. По этому показателю он уступает только представителям "Большой тройки".

Топ-4 теннисиста по проценту побед на Мастерсах:

Новак Джокович (Сербия) — 82,02%.

Рафаэль Надаль (Испания) — 82,00%.

Роджер Федерер (Швейцария) — 77,9%.

Карлос Алькарас (Испания) - 76,5%.