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Догоняет легенд. Карлос Алькарас улучшил один из своих статистических показателей
Испанец на "хвосте" у Федерера
Getty Images/Global Images Ukraine
Сегодня, 9 октября, вторая ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас в матче 1/8 финала турнира серии "Мастерс" в Шанхае (Китай) обыграл француза Гаэля Монфиса (6:4, 7:5). Он занимает четвёртое место по проценту побед на "Мастерсах" с момента введения данного формата (1990 год).
На счету Алькараса 62 победы при 19 поражениях (76,5%) на турнирах категории ATP-1000. По этому показателю он уступает только представителям "Большой тройки".
Топ-4 теннисиста по проценту побед на Мастерсах:
Новак Джокович (Сербия) — 82,02%.
Рафаэль Надаль (Испания) — 82,00%.
Роджер Федерер (Швейцария) — 77,9%.
Карлос Алькарас (Испания) - 76,5%.
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