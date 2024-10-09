Новак Джокович установил рекорд на Мастерсе в Шанхае

24-кратный победитель турниров серии "Большого шлема" четвёртая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович стал первым игроком, достигшим 10 четвертьфиналов турнира категории "Мастерс" в Шанхае (Китай) с момента открытия турнира в 2009 году.

Ранее серб уверенно обыграл теннисиста без флага Романа Сафиуллина со счётом 6:3, 6:2.

В четвертьфинале соревнований в Шанхае Джокович встретится с Якубом Меншиком из Чехии, обыгравшим в своём матче 1/8 финала 10-ю ракетку мира болгарина Григора Димитрова.