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20-летняя американская теннисистка вышла на второе место по количеству побед на турнирах категории WTA-1000

Теннис

В возрасте до 21 года по этому показателю она уступает лишь датчанской теннисистке

20-летняя американская теннисистка вышла на второе место по количеству побед на турнирах категории WTA-1000

Getty Images/Global Images Ukraine

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Четвёртая ракетка мира американская теннисистка Кори Гауфф уступает только бывшей первой ракетке мира, победительнице турнира серии "Большого шлема" датчанке Каролине Возняцки по количеству побед на турнирах категории WTA-1000 за год в возрасте до 21 года.

В 2024-м Гауфф одержала 22 победы, по этому показателю сравнявшись с нынешним лидером WTA Игой Швёнтек. В 2010-м, когда Возняцки было 20 лет, она одержала 27 побед за год.

Ранее Гауфф в матче второго круга турнира категории WTA-1000 в Ухане (Китай) разгромила представительницу Болгарии Викторию Томову со счётом 6:1, 6:2.

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