20-летняя американская теннисистка вышла на второе место по количеству побед на турнирах категории WTA-1000

Четвёртая ракетка мира американская теннисистка Кори Гауфф уступает только бывшей первой ракетке мира, победительнице турнира серии "Большого шлема" датчанке Каролине Возняцки по количеству побед на турнирах категории WTA-1000 за год в возрасте до 21 года.

В 2024-м Гауфф одержала 22 победы, по этому показателю сравнявшись с нынешним лидером WTA Игой Швёнтек. В 2010-м, когда Возняцки было 20 лет, она одержала 27 побед за год.

Ранее Гауфф в матче второго круга турнира категории WTA-1000 в Ухане (Китай) разгромила представительницу Болгарии Викторию Томову со счётом 6:1, 6:2.