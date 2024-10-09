Конец неудачной серии. Давид Гоффен одержал долгожданную победу над представителем из топ-10

66-я ракетка мира бельгийский теннисист Давид Гоффен одержал первую за два года победу над представителем топ-10 рейтинга ATP. В матче третьего круга хардового турнира серии "Мастерс" в Шанхае (Китай) он со счётом 6:4, 7:5 обыграл третью ракетку мира немецкого теннисиста Александра Зверева.

Бельгиец прервал серию из трёх поражений от соперников из топ-10 и впервые с 2021-го вышел в четвертьфинал турнира категории "Мастерс".

В 1/4 финала соревнований в Шанхае Гоффен встретится с седьмой ракеткой мира американцем Тейлором Фрицем, который в своём матче четвёртого круга за 56 минут обыграл датчанина Хольгера Руне (6:1, 6:2).