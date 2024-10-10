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Костюк завершает борьбу на турнире WTA1000 в Ухане
Не смогла ничего противопоставить
Getty Images
Украинская теннисистка Марта Костюк (WTA №17) проиграла в матче 1/8 финала турнира серии WTA1000 в Ухане (Китай).
В борьбе за четвертьфинал наша спортсменка уступила четвертой ракетке планеты Коко Гауфф. Счет матча 2-0 (6-4; 6-1) в пользу американки, в активе которой 2 подачи на вылет, 12 подряд выигранных очков, 5 из 5 использованных брейков и 0 двойных ошибок.
В очных встречах между Костюк и Коко счет стал 3-1 в пользу последней.
В следующем раунде соревнований Гауфф встретится с представительницей Польши Магдой Линнет (WTA №45). Теннисистки играли между собой в далеком 2021 году, тогда победу в трех сетах праздновала американка.
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