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Костюк завершает борьбу на турнире WTA1000 в Ухане

Теннис
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Не смогла ничего противопоставить

Костюк завершает борьбу на турнире WTA1000 в Ухане

Getty Images

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Украинская теннисистка Марта Костюк (WTA №17) проиграла в матче 1/8 финала турнира серии WTA1000 в Ухане (Китай).

В борьбе за четвертьфинал наша спортсменка уступила четвертой ракетке планеты Коко Гауфф. Счет матча 2-0 (6-4; 6-1) в пользу американки, в активе которой 2 подачи на вылет, 12 подряд выигранных очков, 5 из 5 использованных брейков и 0 двойных ошибок.

В очных встречах между Костюк и Коко счет стал 3-1 в пользу последней.

В следующем раунде соревнований Гауфф встретится с представительницей Польши Магдой Линнет (WTA №45). Теннисистки играли между собой в далеком 2021 году, тогда победу в трех сетах праздновала американка.

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