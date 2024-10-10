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Карлос Алькарас сенсационно уступил 33-й ракетке мира в четвертьфинале Мастерса в Шанхае
Неожиданное поражение
Getty Images/Global Images Ukraine
Вторая ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас завершил выступления на турнире серии "Мастерс" в Шанхае (Китай). В матче 1/4 финала он в двух сетах уступил Томашу Махачу из Чехии (33-й номер рейтинга).
Шанхай. 1/4 финала
Карлос Алькарас — Томаш Махач 6:7 (5:7), 5:7
Продолжительность матча составила 1 час 55 минут. Испанский теннисист восемь раз подал навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал один брейк-пойнт из восьми заработанных. Его соперник выполнил пять эйсов, сделал две двойные ошибки и выиграл два брейк-пойнта из четырёх.
В 1/2 финала соревнований в Шанхае Махач сыграет с первой ракеткой мира итальянцем Янником Синнером.
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