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Гауфф прокомментировала победу над Костюк в Ухане
Уважение к сопернице
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Американская теннисистка, четвертая ракетка мира Коко Гауфф, прокомментировала
О победе над Мартой Костюк
"Я очень довольна тем, как я играла сегодня. Все было достаточно однозначно. Наши матчи с Мартой всегда превращаются в хорошие сражения, и я рада, что сегодня смогла выиграть в двух сетах".
О предстоящем матче против Магды Линетт
"Вроде бы помню наш прошлый поединок на US Open в 2021 году (улыбается). Думаю, я ничего не буду принимать во внимание с того матча, ведь это было так давно. Я тренировалась с ней несколько раз, она живет на юге Флориды. Мы видим, что в Ухане она уже сыграла несколько отличных матчей" – сказала Коко.
Напомним, ранее Гауфф
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