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Гауфф прокомментировала победу над Костюк в Ухане

Теннис
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Уважение к сопернице

Гауфф прокомментировала победу над Костюк в Ухане

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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Американская теннисистка, четвертая ракетка мира Коко Гауфф, прокомментировала победу в матче 1/8 финала турнира серии WTA1000 в Ухане (Китай).

О победе над Мартой Костюк

"Я очень довольна тем, как я играла сегодня. Все было достаточно однозначно. Наши матчи с Мартой всегда превращаются в хорошие сражения, и я рада, что сегодня смогла выиграть в двух сетах".

О предстоящем матче против Магды Линетт

"Вроде бы помню наш прошлый поединок на US Open в 2021 году (улыбается). Думаю, я ничего не буду принимать во внимание с того матча, ведь это было так давно. Я тренировалась с ней несколько раз, она живет на юге Флориды. Мы видим, что в Ухане она уже сыграла несколько отличных матчей" – сказала Коко.

Напомним, ранее Гауфф вышла на второе место по количеству побед на турнирах категории WTA-1000.

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Марта Костюк Кори Гауфф
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Источник:
BTU
Опубликовал: Андрей Хижняк
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