Гауфф прокомментировала победу над Костюк в Ухане

Американская теннисистка, четвертая ракетка мира Коко Гауфф, прокомментировала победу в матче 1/8 финала турнира серии WTA1000 в Ухане (Китай).

О победе над Мартой Костюк

"Я очень довольна тем, как я играла сегодня. Все было достаточно однозначно. Наши матчи с Мартой всегда превращаются в хорошие сражения, и я рада, что сегодня смогла выиграть в двух сетах".

О предстоящем матче против Магды Линетт

"Вроде бы помню наш прошлый поединок на US Open в 2021 году (улыбается). Думаю, я ничего не буду принимать во внимание с того матча, ведь это было так давно. Я тренировалась с ней несколько раз, она живет на юге Флориды. Мы видим, что в Ухане она уже сыграла несколько отличных матчей" – сказала Коко.