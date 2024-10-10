Первая ракетка мира уничтожил россиянина в четвертьфинале мастерса в Шанхае

Первая ракетка мира Янник Синнер победил в матче 1/4 финала турнира серии АТР1000 в Шанхае (Китай). В борьбе за полуфинал итальянец одолел Данила Медведева (WTA №5).

Счет матча 2-0 (6-1; 6-4) в пользу Янника, в активе которого 9 подач на вылет, 26 виннеров, 3 из 4 использованных брейка, 20 невынужденных и 0 двойных ошибок.

В очном противостоянии счет 8-7 в пользу итальянца. В полуфинале турнира Синнер сыграет против победителя матча Алькарас/Махач.