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Первая ракетка мира уничтожил россиянина в четвертьфинале мастерса в Шанхае
Великолепная игра от итальянца
Getty Images/Global Images Ukraine
Первая ракетка мира Янник Синнер победил в матче 1/4 финала турнира серии АТР1000 в Шанхае (Китай). В борьбе за полуфинал итальянец одолел Данила Медведева (WTA №5).
Счет матча 2-0 (6-1; 6-4) в пользу Янника, в активе которого 9 подач на вылет, 26 виннеров, 3 из 4 использованных брейка, 20 невынужденных и 0 двойных ошибок.
В очном противостоянии счет 8-7 в пользу итальянца. В полуфинале турнира Синнер сыграет против победителя матча Алькарас/Махач.
Напомним, что ранее Костюк
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