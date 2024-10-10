Легенда – все! Рафаэль Надаль завершил профессиональную карьеру

Испанский теннисист, легенда мирового спорта Рафаэль Надаль объявил о завершении профессиональной карьеры. Об этом он сказал на своей официальной странице в Instagram, поблагодарив болельщиков всего мира.

Отмечается, что последним турниром для Рафы станет Кубок Дэвиса, который пройдет с 19 по 24 ноября.

На счету одного из самых известных теннисистов в истории 22 титула турниров серии Grand Slam и 92 выигранных турнира на уровне АТР. На сегодняшний день теннисисту 38 лет, а его профессиональная карьера уже длится 23 года.

Рафа выступил на Олимпийских играх-2024, в одиночном разряде проиграл во втором круге Новаку Джоковичу, а в паре с Карлосом Алькарасом дошел до четвертьфинала. После этого на профессиональный корт теннисист не выходил.