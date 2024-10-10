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Надаль прокомментировал решение о завершении карьеры

Теннис
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Аргументированная позиция

Надаль прокомментировал решение о завершении карьеры

Johan Lilja

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Легенда мирового тенниса Рафаэль Надаль прокомментировал решение о завершении профессиональной карьеры. Слова спортсмена цитирует Independent:

"Я здесь, чтобы сообщить, что я ухожу из профессионального тенниса. Реальность такова, что это были трудные годы, особенно последние два. Я не думаю, что могу играть без ограничений. Это, пожалуй, тяжелое решение, занявшее у меня некоторое время.

Но в этой жизни все имеет начало и конец, и я думаю, что это подходящее время, чтобы положить конец карьере, которая была длинной и гораздо успешнее, чем я мог себе представить.

Но я очень рад, что моим последним турниром станет финал Кубка Дэвиса, и я буду представлять свою страну. Я думаю, что я прошел полный круг, поскольку одной из моих первых больших радостей как профессионального теннисиста был финал Кубка Дэвиса в Севилье в 2004 году.

Я чувствую себя очень счастливым из-за всего, что мне удалось достичь. Я хочу поблагодарить всю теннисную индустрию, всех людей, связанных с этим видом спорта: моих давних коллег, особенно моих больших соперников. Я провел с ними много часов и пережил множество моментов, которые я запомню на всю жизнь.

И, наконец, вы, фанаты. Я не могу отблагодарить вас за то, что вы заставили меня почувствовать. Вы дали мне энергию, которая мне требовалась каждый день. На самом деле все, что я пережил, было мечтой, ставшей реальностью.

Я ухожу с абсолютным спокойствием, от того, что я сделал все возможное, что приложил все усилия во всем. Я могу только закончить, сказав всем тысячу благодарностей и до скорой встречи" – сказал Рафа.

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