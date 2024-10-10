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Роджер Федерер сказал прекрасные слова в адрес Надаля, завершившего карьеру

Теннис
Обновлено

Безграничное уважение

Роджер Федерер сказал прекрасные слова в адрес Надаля, завершившего карьеру

Getty Images/Global Images Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Швейцарский теннисист, легендарный Роджер Федерер, отреагировал на новость о завершении профессиональной карьеры его друга, многолетнего соперника на корте, испанца Рафаэля Надаля.

"Какая карьера, Рафа! Я всегда надеялся, что этот день никогда не наступит. Спасибо за незабываемые моменты и за все невероятные достижения в нашей любимой игре. Это была огромная честь" – сказал Роджер.

Напомним, что ранее Надаль содержательно прокомментировал свое решение.

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