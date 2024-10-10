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Роджер Федерер сказал прекрасные слова в адрес Надаля, завершившего карьеру
Безграничное уважение
Getty Images/Global Images Ukraine
Швейцарский теннисист, легендарный Роджер Федерер, отреагировал на новость о
"Какая карьера, Рафа! Я всегда надеялся, что этот день никогда не наступит. Спасибо за незабываемые моменты и за все невероятные достижения в нашей любимой игре. Это была огромная честь" – сказал Роджер.
Напомним, что ранее Надаль
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