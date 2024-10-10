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ТОП-10 лучших ударов Рафы Надаля на турнирах серии АТР. Видео
Они были прекрасны
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Сегодня, 10 октября, легендарный испанский теннисист Рафаэль Надаль объявил о
Официальный канал АТР опубликовал подборку лучших ударов знаменитого спортсмена, которые, безусловно, войдут в историю мирового тенниса.
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