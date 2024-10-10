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Каролин Гарсия — Рафаэлю Надалю: Спасибо за всё, что вы сделали для этого вида спорта
Испанец объявил о завершении карьеры
Фото: World Today News
Французская теннисистка Каролин Гарсия обратилась к 22-кратному чемпиону турниров "Большого шлема" экс первой ракетке мира испанцу Рафаэлю Надалю после его заявления о завершении карьеры.
"Спасибо за всё, что вы сделали для этого вида спорта. Вас будет не хватать на турнирах", — написала экс четвёртая ракетка мира в своём аккаунте в социальных сетях.
Сегодня, 10 октября, 38-летний испанец объявил, что закончит профессиональную карьеру игрока после финальной части Кубка Дэвиса — 2024, который пройдёт с 19 по 24 ноября в Малаге (Испания).
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