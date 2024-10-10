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Легенда французского тенниса огласил о завершении карьеры

Теннис

Теннисист выступал на протяжении 22 лет

Легенда французского тенниса огласил о завершении карьеры

Фото: Getty Images

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

38-летний французский теннисист Ришар Гаске завершит карьеру на домашнем "Ролан Гаррос" в мае 2025 года после 22-летней карьеры.

"Я думаю, что сейчас лучшее время, чтобы сделать это. Это лучший турнир для такого события. Нам, французам, повезло, что мы можем разделить такие важные моменты в родных местах. Финал карьеры — это всегда сложно. Мне часто говорили великие игроки из прошлого, что его нелегко объявить, а потом и пережить. Никогда не знаешь, когда, как, где… В любом случае, кажется, у меня всё идёт своим чередом", — приводит слова Гаске L'Equipe.

Ранее о скором завершении карьеры объявил 22-кратный победитель турниров "Большого шлема" Рафаэль Надаль.

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Ришар Гаске
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