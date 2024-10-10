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Алькарас - Надалю: Смотрел тебя по телевизору и мечтал стать теннисистом
Испанец огласил о завершении карьеры
Getty Images/Global Images Ukraine
Вторая ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас обратился к своему соотечественнику 22-кратному чемпиону турниров серии "Большого шлема" Рафаэлю Надалю после его заявления о завершении карьеры.
"От ребёнка, который смотрел тебя по телевизору и мечтал стать теннисистом, до человека, имевшего честь играть вместе с тобой на "Ролан Гаррос" и представлять Испанию на Олимпийских играх! Спасибо большое за то, что являешься примером для всех, твоё наследие неповторимо! Я буду очень скучать, когда ты уйдёшь после Кубка Дэвиса, Рафа!" — написал Алькарас в своём аккаунте в социальных сетях.
Сегодня, 10 октября, 38-летний испанец объявил, что закончит профессиональную карьеру игрока после финальной части Кубка Дэвиса — 2024, который пройдёт с 19 по 24 ноября в Малаге (Испания).
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