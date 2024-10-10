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Роджер Федерер опубликовал подборку памятных фотографий с Рафаэлем Надалем

Теннис
Обновлено

Уходят легенды

Роджер Федерер опубликовал подборку памятных фотографий с Рафаэлем Надалем

фото - essentiallysports.com

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

20-кратный победитель турниров серии "Большого шлема", бывшая первая ракетка мира швейцарский теннисист Роджер Федерер опубликовал в социальных сетях подборку памятных фотографий с 22-кратным чемпионом мэйджоров испанцем Рафаэлем Надалем.

Сегодня, 10 октября, Надаль объявил, что 2024 год станет последним в его профессиональной карьере. Последним турниром 38-летнего Надаля должен стать финальный этап Кубка Дэвиса – 2024. Он пройдёт с 19 по 24 ноября в Малаге (Испания).

"Рафа, поздравляю с культовой карьерой!" — начал подборку Федерер.

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