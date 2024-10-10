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Новак Джокович отреагировал на решение Надаля завершить карьеру
Сербский теннисист опубликовал соответствующий пост
Фото: Getty Images
24-кратный чемпион турниров серии "Большого шлема" сербский теннисист Новак Джокович выпустил постреакцию на решение 22-кратного победителя мэйджоров испанца Рафаэля Надаля завершить профессиональную карьеру.
"Одной публикации недостаточно, чтобы выразить моё уважение к тебе и тому, что ты сделал для нашего вида спорта. Ты вдохновил миллионы детей начать заниматься теннисом, я думаю, что это, вероятно, величайшее достижение, о котором только можно мечтать.
Твои упорство, целеустремлённость, боевой дух будут ставить в пример на протяжении десятилетий. Твоё наследие будет жить вечно. Только ты знаешь, что тебе пришлось пережить, чтобы стать иконой тенниса и спорта в целом.
Спасибо, что столько раз доводил меня до предела в нашем соперничестве, которое оказало на меня наибольшее влияние как на игрока.
Твоя страсть к представлению сборной Испании всегда была поразительной. Я желаю тебе наилучшего прощания в Малаге с национальной командой в Кубке Дэвиса. Я буду там лично, чтобы отдать дань уважения твоей звёздной карьере", — написал Джокович в социальных сетях.
Кроме текста, Джокович опубликовал подборку совместных архивных фотографий с Надалем.
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