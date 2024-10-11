Гауфф не оставила шансов сопернице и вышла в полуфинал тысячника в Ухане

Американская теннисистка, четвертая ракетка мира Коко Гауфф, вышла в полуфинал турнира серии WTA1000 в китайском Ухане. В матче 1/4 соревнований она одолела представительницу Польши Магду Линнет (WTA №45).

Счет поединка 2-0 (6-4; 6-0) в пользу Коко, в активе которой 2 подачи на вылет, 6 подряд выигранных очков, 4 из 10 использованных брейков, 5 из 5 отыгранных брейков и 8 двойных ошибок.

В очных противостояниях счет стал 2-0 в пользу американки. В следующем раунде соревнований Гауфф сыграет против победительницы матча Сабаленко/Френх.

Напомним, что на прошлой неделе Коко выиграла турнир WTA1000 в Пекине и стала второй американкой в ​​истории, кому удалось завоевать там титул.