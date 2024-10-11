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Стародубцева рассказала о личном и назвала имя своего парня
Интересные подробности
Getty Images/Global Images Ukraine
Украинская теннисистка Юлия Стародубцева (WTA №79) рассказала о своей личной жизни и назвала имя своего парня, а по совместительству – тренера. Слова нашей спортсменки цитирует sport.ua:
– Давайте начнем с самого начала. Кто ваш тренер? Кто ездит с вами на турниры, сидит в боксе?
– Сейчас моим тренером является мой молодой человек. Его зовут Пиарс Долан. Первый турнир, на который мы поехали вдвоем, это был 250-тысячник в Монастире, Тунис.
– А какое отношение ваш парень имеет или имел к теннису? И если не секрет, сколько лет уже вместе?
– Он играл в теннис всю жизнь. Тоже выступал на уровне колледжа, перевелся в мой университет на его последний год обучения, и мы так и познакомились. Он играл за мужскую команду, а я за женскую.
Затем он работал тренером в команде, в которой и играл. Работал там в должности volunteer tennis coach. А вместе мы уже 3,5 года. Почти 4, – призналась 24-летняя Стародубцева.
Напомним, что ранее Гауфф
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