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Новак Джокович будет присутствовать на последнем турнире Рафаэля Надаля
Уходит легенда
Getty Images/Global Images Ukraine
24-кратный чемпион турниров серии "Большого шлема" сербский теннисист Новак Джокович заявил, что будет лично присутствовать на последних соревнованиях 22-кратного победителя мэйджоров испанца Рафаэля Надаля.
"Желаю тебе наилучшего прощания в Малаге с испанской командой на Кубке Дэвиса. Я буду присутствовать лично, чтобы отдать дань уважения твоей блестящей карьере", — написал Джокович в своём аккаунте в социальных сетях.
В четверг, 10 октября, 38-летний испанец объявил, что закончит профессиональную карьеру игрока после финальной части Кубка Дэвиса — 2024, который пройдёт с 19 по 24 ноября в Малаге.
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