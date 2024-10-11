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Новак Джокович будет присутствовать на последнем турнире Рафаэля Надаля

Теннис
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Уходит легенда

Новак Джокович будет присутствовать на последнем турнире Рафаэля Надаля

Getty Images/Global Images Ukraine

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

24-кратный чемпион турниров серии "Большого шлема" сербский теннисист Новак Джокович заявил, что будет лично присутствовать на последних соревнованиях 22-кратного победителя мэйджоров испанца Рафаэля Надаля.

"Желаю тебе наилучшего прощания в Малаге с испанской командой на Кубке Дэвиса. Я буду присутствовать лично, чтобы отдать дань уважения твоей блестящей карьере", — написал Джокович в своём аккаунте в социальных сетях.

В четверг, 10 октября, 38-летний испанец объявил, что закончит профессиональную карьеру игрока после финальной части Кубка Дэвиса — 2024, который пройдёт с 19 по 24 ноября в Малаге.

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