Алькарас – о завершении карьеры Надаля: Честно говоря, я не мог поверить

Вторая ракетка мира, испанец Карлос Алькарас, прокомментировал решение своего соотечественника, легендарного Рафаэля Надаля завершить профессиональную карьеру.

"Честно говоря, я не мог поверить, когда смотрел видео от Рафы. Это совсем не повлияло на меня в матче, я совсем не отвлекался и был слишком сосредоточен на игре. Я не думал об этой новости. Но, пожалуй, когда я это увидел, мне было тяжело это принять. Я был немного в шоке. Хорошо, что я увидел это где-то за час до матча, поэтому у меня было время принять это и немного забыть перед поединком.

Это очень трудная новость для всех, а для меня еще труднее. Он был моим кумиром с тех пор как я начал играть в теннис. Я на него равняюсь. Горд тем, что благодаря ему я так сильно захотел стать профессиональным теннисистом. Утрата его, определенным образом, будет тяжела для нас. Но мы собираемся играть на показательном турнире в Саудовской Аравии, а затем на Кубке Дэвиса, поэтому я постараюсь наслаждаться временем, проведенным с ним, но, да, это досадно и для тенниса, и для меня" – сказал Карлито.