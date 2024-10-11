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Алькарас – о завершении карьеры Надаля: Честно говоря, я не мог поверить

Теннис
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Мы все были в таком состоянии

Алькарас – о завершении карьеры Надаля: Честно говоря, я не мог поверить

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Вторая ракетка мира, испанец Карлос Алькарас, прокомментировал решение своего соотечественника, легендарного Рафаэля Надаля завершить профессиональную карьеру.

"Честно говоря, я не мог поверить, когда смотрел видео от Рафы. Это совсем не повлияло на меня в матче, я совсем не отвлекался и был слишком сосредоточен на игре. Я не думал об этой новости. Но, пожалуй, когда я это увидел, мне было тяжело это принять. Я был немного в шоке. Хорошо, что я увидел это где-то за час до матча, поэтому у меня было время принять это и немного забыть перед поединком.

Это очень трудная новость для всех, а для меня еще труднее. Он был моим кумиром с тех пор как я начал играть в теннис. Я на него равняюсь. Горд тем, что благодаря ему я так сильно захотел стать профессиональным теннисистом. Утрата его, определенным образом, будет тяжела для нас. Но мы собираемся играть на показательном турнире в Саудовской Аравии, а затем на Кубке Дэвиса, поэтому я постараюсь наслаждаться временем, проведенным с ним, но, да, это досадно и для тенниса, и для меня" – сказал Карлито.

Напомним, что Алькарас сенсационно проиграл в матче 1/4 финала Шанхая.

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Рафаэль Надаль Карлос Алькарас
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Источник:
BTU
Опубликовал: Андрей Хижняк
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