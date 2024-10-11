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Костюк и Стародубцева решили, выступят ли на турнире в Нинбо

Теннис
Обновлено

Украинки в последнее время не впечатляют

Костюк и Стародубцева решили, выступят ли на турнире в Нинбо

Getty Images/Global Images Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Украинская теннисистка Марта Костюк (WTA №17) приняла решение не участвовать в розыгрыше турнира серии WTA500 в китайском Нинбо. Соревнования пройдут на следующей неделе.

Последним поединком спортсменки является матч 1/8 финала турнира серии WTA1000 в Ухане, где Марта проиграла четвертой ракетке мира, американке Коко Гауфф. Заменит Костюк на турнире британка Кэти Бултер (WTA №34).

Юлия Стародубцева (WTA №79) начнет соревнования из квалификации и в первом раунде сыграет против местной Ю Сяоди (WTA №279). Украинка получила третий номер посева.

Напомним, что ранее Алькарас отреагировал на завершение карьеры Надаля.

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Марта Костюк Юлия Стародубцева
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