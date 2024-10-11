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Костюк и Стародубцева решили, выступят ли на турнире в Нинбо
Украинки в последнее время не впечатляют
Getty Images/Global Images Ukraine
Украинская теннисистка Марта Костюк (WTA №17) приняла решение не участвовать в розыгрыше турнира серии WTA500 в китайском Нинбо. Соревнования пройдут на следующей неделе.
Последним поединком спортсменки является матч 1/8 финала турнира серии WTA1000 в Ухане, где Марта проиграла четвертой ракетке мира, американке Коко Гауфф. Заменит Костюк на турнире британка Кэти Бултер (WTA №34).
Юлия Стародубцева (WTA №79) начнет соревнования из квалификации и в первом раунде сыграет против местной Ю Сяоди (WTA №279). Украинка получила третий номер посева.
Напомним, что ранее Алькарас
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