Кори Гауфф одержала ювилейную победу в основной сетке турниров WTA в 2024 году

Сегодня, 11 октября, четвёртая ракетка мира американская теннисистка Кори Гауфф в матче 1/4 финала "тысячника" в Ухане (Китай) с Магдой Линетт (6:4, 6:0) одержала 50-ю победу в основной сетке турниров WTA в 2024 году.

Ранее этой отметки достигла первая ракетка мира Ига Швёнтек из Польши.

В полуфинале соревнований в Ухане Гауфф встретится с победительницей матча между Ариной Соболенко и 27-й ракеткой мира польской теннисисткой Магдаленой Френх.