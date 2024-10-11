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Кори Гауфф одержала ювилейную победу в основной сетке турниров WTA в 2024 году
Американская теннисистка уверенно одолела свою соотечественницу
Getty Images/Global Images Ukraine
Сегодня, 11 октября, четвёртая ракетка мира американская теннисистка Кори Гауфф в матче 1/4 финала "тысячника" в Ухане (Китай) с Магдой Линетт (6:4, 6:0) одержала 50-ю победу в основной сетке турниров WTA в 2024 году.
Ранее этой отметки достигла первая ракетка мира Ига Швёнтек из Польши.
В полуфинале соревнований в Ухане Гауфф встретится с победительницей матча между Ариной Соболенко и 27-й ракеткой мира польской теннисисткой Магдаленой Френх.
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