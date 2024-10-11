Еще четыре теннисистки квалифицировались на Итоговый турнир-2024

Со 2 по 9 ноября в столице Саудовской Аравии – Эр-Рияде состоится Итоговый турнир WTA. Восемь лучших спортсменок сезона разыграют главный титул соревнований и приличные призовые.

Ранее на турнир уже отобрались Ига Свентек (WTA №1) и Арина Соболенко (WTA №2). Сегодня стало известно, что участие также обеспечили американки Коко Гауфф (WTA №4) и Джессика Пегула (WTA №3), итальянка Жасмин Паолини (WTA №6), казашка Елена Рыбакина (WTA №5).

Еще два места остаются вакантными. Наиболее вероятными участницами сегодня являются китаянка Циньвен Чжэн (WTA №7) и американка Эмма Наварро (WTA №8).