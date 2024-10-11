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"Привет, дед". Новак Джокович и Роджер Федерер встретились в Шанхае

Теннис
Обновлено

Швейцарец готовится к выставочному матчу

"Привет, дед". Новак Джокович и Роджер Федерер встретились в Шанхае

Getty Images/Global Images Ukraine

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

24-кратный победитель турниров серии "Большого шлема" сербский теннисист Новак Джокович и 20-кратный чемпион мэйджоров швейцарец Роджер Федерер встретились в подтрибунном помещении турнира серии "Мастерс" в Шанхае (Китай).

"Привет, дед!" — сказал Федерер, увидев приближающегося Джоковича. Теннисисты пожали друг другу руки, обнялись и обменялись несколькими словами.

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Напомним, что Джокович вышел в полуфинал соревнований. Федерер приехал в Шанхай для проведения выставочного матча в паре с гонконгским поп-музыкантом Изоном Чаном.

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