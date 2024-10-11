Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
"Привет, дед". Новак Джокович и Роджер Федерер встретились в Шанхае
Швейцарец готовится к выставочному матчу
Getty Images/Global Images Ukraine
24-кратный победитель турниров серии "Большого шлема" сербский теннисист Новак Джокович и 20-кратный чемпион мэйджоров швейцарец Роджер Федерер встретились в подтрибунном помещении турнира серии "Мастерс" в Шанхае (Китай).
"Привет, дед!" — сказал Федерер, увидев приближающегося Джоковича. Теннисисты пожали друг другу руки, обнялись и обменялись несколькими словами.
- Не только футбол. Все важнейшие новости в режиме Live в Telegram UA-Football
???? Federer meets Djokovic backstage in Shanghai:— Olly ???????????? (@Olly_Tennis_) October 11, 2024
‘Hey, old man’
pic.twitter.com/pmI3hnHb4b
Напомним, что Джокович вышел в полуфинал соревнований. Федерер приехал в Шанхай для проведения выставочного матча в паре с гонконгским поп-музыкантом Изоном Чаном.
Популярное сейчас
- Украина - Грузия. Анонс и прогноз матча Лиги наций на 11.10.2024
- Ахметов: Победы обязательно будут. Мы строим самый сильный Шахтер в истории
- Ребров определился с заявкой на матч против Грузии в Лиге наций
- Новак Джокович установил рекорд на Мастерсе в Шанхае
- Секс-символ судейства: Рефери, которую дисквалифицировали за клубничку в чемпионате Турции
- Красавица дня. Очаровательная жена украинца, который стал лучшим на чемпионате мира по футзалу