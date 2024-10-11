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Определились все полуфиналистки турнира категории WTA-1000 в Ухане
Матчи состоятся 12 октября
Фото: sport.ru
Сегодня, 11 октября, прошли все матчи 1/4 финала хардового турнира категории WTA-1000 в Ухане (Китай). Таким образом, стали известны все полуфинальные пары соревнований в Китае.
В полуфиналах сыграют:
- Кори Гауфф (США) — Арина Соболенко (-);
- Ван Синьюй (Китай) — Чжэн Циньвэнь (Китай).
Матчи 1/2 финала турнира в Китае запланированы на субботу, 12 октября.
Напомним, соревнования WTA-1000 в Ухане проходят с 7 по 13 октября.
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жажа_the_best (Харьков)
11.10.2024 в 19:03
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