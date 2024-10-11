Кори Гауфф: Иногда мы говорим о завершении карьеры Надаля, как будто он умер

Четвёртая ракетка мира американская теннисистка Кори Гауфф высказалась о завершении карьеры испанского теннисиста Рафаэля Надаля.

"Он был и остаётся моим любимым человеком, за игрой которого я наблюдаю. Иногда мы говорим о завершении карьеры, как будто он умер. Честно говоря, он — мой любимый человек, за которым наблюдаю, как он тренируется. Интенсивность, с которой он играет на тренировочном корте и в матчах, не сравнима ни с чем другим. Я немного расстроилась, когда смотрела видео, потому что Рафа — это всё, что я знала, когда была маленькой.

Я уверена, что он выигрывал "Ролан Гаррос" бо́льшую часть моей жизни. Думаю, это прискорбно и однажды случается с каждым. Надеюсь, что это было на его условиях. Помню, как в прошлом году он поздравил меня с выходом в финал "Ролан Гаррос". Я сделала сальто-мортале, потому что не могла поверить, что он говорит со мной. Не думаю, что выкладывала это в социальные сети, но на Олимпиаде мы обменялись булавками, и это всё, что я хотела сделать", — сказала Гауфф на пресс-конференции.