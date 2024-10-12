Стародубцева проиграла на старте квалификации в Нинбо

Украинская теннисистка Юлия Стародубцева (WTA №79) проиграла на старте квалификации турнира серии WTA500 в Нинбо (Китай). В первом, и как оказалось последнем матче на соревнованиях наша спортсменка уступила местной Ю Сяоди (WTA №279).

Счет встречи 2-0 (7-6; 7-6) в пользу соперницы украинки. В активе Стародубцевой 0 подач на вылет, 6 выигранных очков подряд, 6 из 8 использованных брейков, 2 из 8 отыгранных брейков и 3 двойные ошибки.

Отметим, что в основной сетке соревнований ранее отказалась выступать Марта Костюк (WTA №17), таким образом, украинского представительства на турнире не будет.