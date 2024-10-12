  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Теннис
  4. Гауфф проиграла в полуфинале Уханя и установила антирекорд сезона
В тренде
Теннис
Теннис

Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Гауфф проиграла в полуфинале Уханя и установила антирекорд сезона

Теннис

Вот так настреляла

Гауфф проиграла в полуфинале Уханя и установила антирекорд сезона

Getty Images/Global Images Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Американская теннисистка Коко Гауфф (WTA №4) уступила в матче 1/2 финала турнира серии WTA1000 в китайском Ухане. В борьбе за финал победительница тысячника в Пекине проиграла второй ракетке планеты Арине Соболенко.

Счет матча 2-1 (1-6; 6-4; 6-4) в пользу спортсменки без флага, в активе которой 2 подачи на вылет, 5 подряд выигранных очков, 6 из 11 реализованных брейков, 7 из 13 отыгранных брейков и 2 двойные ошибки.

По статистике личных встреч счет стал 4-4. В финальном поединке за главный титул соревнований Арина сыграет против победительницы китайского противостояния Чжэн/Ван.

Отметим, что Гауфф по итогам матча против Соболенко допустила рекордные за сезон 21 двойную ошибку. Для сравнения, в матче против украинки Костюк в 1/8 финала американка не допустила ни одной.

По теме
yellow-arrow
Стародубцева проиграла на старте квалификации в Нинбо
yellow-arrow
Кори Гауфф: Иногда мы говорим о завершении карьеры Надаля, как будто он умер
yellow-arrow
Определились все полуфиналистки турнира категории WTA-1000 в Ухане
Кори Гауфф
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости