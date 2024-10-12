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Гауфф проиграла в полуфинале Уханя и установила антирекорд сезона
Вот так настреляла
Getty Images/Global Images Ukraine
Американская теннисистка Коко Гауфф (WTA №4) уступила в матче 1/2 финала турнира серии WTA1000 в китайском Ухане. В борьбе за финал победительница тысячника в Пекине проиграла второй ракетке планеты Арине Соболенко.
Счет матча 2-1 (1-6; 6-4; 6-4) в пользу спортсменки без флага, в активе которой 2 подачи на вылет, 5 подряд выигранных очков, 6 из 11 реализованных брейков, 7 из 13 отыгранных брейков и 2 двойные ошибки.
По статистике личных встреч счет стал 4-4. В финальном поединке за главный титул соревнований Арина сыграет против победительницы китайского противостояния Чжэн/Ван.
Отметим, что Гауфф по итогам матча против Соболенко допустила рекордные за сезон 21 двойную ошибку. Для сравнения, в матче против украинки Костюк в 1/8 финала американка не допустила ни одной.
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