Определились финалисты турнира АТР1000 в Шанхае

Первая ракетка мира итальянец Янник Синнер вышел в финал турнира серии АТР1000 в Шанхае (Китай). В матче 1/2 соревнований он победил представителя Чехии Томаша Махача (АТР №33).

Счет матча 2-0 (6-4; 7-5) в пользу итальянца, в активе которого 10 подач на вылет, 27 виннеров, 3 из 7 использованных брейков, 12 невынужденных и одна двойная ошибка. Это был третий матч между теннисистами, все поединки выиграл Синнер.

В другом полуфинале серб Новак Джокович (АТР №4) одолел представителя США Тейлора Фрица (АТР №7). Счет встречи 2-0 (64; 7-6) в пользу Ноле, в активе которого 7 подач на вылет, 28 виннеров, 1 из 9 использованный брейк, 17 невынужденных и 0 двойных ошибок. Это был 11-й матч между теннисистами, все поединки выиграл Джокович.

Финальный поединок турнира состоится 13 октября. Начало встречи – 11:30 по Киеву .