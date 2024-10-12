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Костюк решила сняться с очередного турнира

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Костюк решила сняться с очередного турнира

Getty Images/Global Images Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Украинская теннисистка Марта Костюк (WTA №17) решила сняться с розыгрыша турнира WTA500 в Токио (Япония). О причинах такого решения пока не сообщается.

Напомним, что на прошлой неделе Марта решила не играть на турнире WTA500 в китайском Нинбо.

Последний раз Костюк выходила на корт в 1/8 финала турнира серии WTA1000 в Ухане (Китай), где уступила четвертой ракетке планеты, американке Коко Гауфф.

Сегодня еще одна украинка Юлия Стародубцева (WTA №79) проиграла на старте квалификации в Нинбо.

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