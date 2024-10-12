Свентек выбрала наставника, который будет работать с ней до конца года

Первая ракетка мира, полька Ига Свентек до конца текущего теннисного года будет работать с Давидом Цельтом. Об этом сообщает местный журналист Марек Фурьян.

Давид Цельт – капитан сборной Польши в Кубке Билли Джин Кинг и муж Агнешки Радванской.

Отмечаем, что Ига также ведет переговоры о сотрудничестве с Торбеном Бельцем, ранее сотрудничавшим с Анжелик Кербер, Анетт Контавейт, Донной Векич, Эммой Радукану и другими теннисистками.

Напомним, что последний раз Свентек выходила на корт в четвертьфинале US Open-2024. Теннисистка решила полностью пропустить азиатскую серию турниров.