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Свентек выбрала наставника, который будет работать с ней до конца года

Теннис
Обновлено

Теннисистка ищет тренера

Свентек выбрала наставника, который будет работать с ней до конца года

Getty Images/Global Images Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Первая ракетка мира, полька Ига Свентек до конца текущего теннисного года будет работать с Давидом Цельтом. Об этом сообщает местный журналист Марек Фурьян.

Давид Цельт – капитан сборной Польши в Кубке Билли Джин Кинг и муж Агнешки Радванской.

Отмечаем, что Ига также ведет переговоры о сотрудничестве с Торбеном Бельцем, ранее сотрудничавшим с Анжелик Кербер, Анетт Контавейт, Донной Векич, Эммой Радукану и другими теннисистками.

Напомним, что последний раз Свентек выходила на корт в четвертьфинале US Open-2024. Теннисистка решила полностью пропустить азиатскую серию турниров.

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