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Свитолина показала самые яркие моменты пребывания дома
Можно чаще приезжать
Getty Images/Global Images Ukraine
Украинская теннисистка Элина Свитолина поделилась со своими поклонниками новыми фото. Наша спортсменка показала самые яркие мгновения от пребывания в Украине. Соответствующие снимки она разместила на своей официальной странице в Instagram.
Напомним, ранее Костюк
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