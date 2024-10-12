  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Теннис
  4. Свитолина показала самые яркие моменты пребывания дома
В тренде
Теннис
Теннис

Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Свитолина показала самые яркие моменты пребывания дома

Теннис

Можно чаще приезжать

Свитолина показала самые яркие моменты пребывания дома

Getty Images/Global Images Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Украинская теннисистка Элина Свитолина поделилась со своими поклонниками новыми фото. Наша спортсменка показала самые яркие мгновения от пребывания в Украине. Соответствующие снимки она разместила на своей официальной странице в Instagram.

Напомним, ранее Костюк снялась с турнира в Японии.

По теме
yellow-arrow
Свентек выбрала наставника, который будет работать с ней до конца года
yellow-arrow
Костюк решила сняться с очередного турнира
yellow-arrow
Определились финалисты турнира АТР1000 в Шанхае
Элина Свитолина
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости