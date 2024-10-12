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Марченко поборется за основную сетку турнира АТР250 в Казахстане

Теннис
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Надеемся на успех

Марченко поборется за основную сетку турнира АТР250 в Казахстане

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Украинский теннисист Илья Марченко (АТР №316) выступит в квалификации турнира серии АТР250 в Алматы (Казахстан). В первом круге борьбы за основную сетку наш спортсмен сыграет против лидера посева китайца Бу Юньчаокете (АТР №69).

Соревнования пройдут с 14 по 20 октября, а призовой фонд составляет 1,2 миллиона долларов.

Марченко уже восемь матчей не может прервать серию из поражений. Началась его черная полоса еще в мае на челленджере в Тайбэе.

Напомним, ранее Свентек выбрала наставника, который будет работать с ней до конца года.

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