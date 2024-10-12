Марченко поборется за основную сетку турнира АТР250 в Казахстане

Украинский теннисист Илья Марченко (АТР №316) выступит в квалификации турнира серии АТР250 в Алматы (Казахстан). В первом круге борьбы за основную сетку наш спортсмен сыграет против лидера посева китайца Бу Юньчаокете (АТР №69).

Соревнования пройдут с 14 по 20 октября, а призовой фонд составляет 1,2 миллиона долларов.

Марченко уже восемь матчей не может прервать серию из поражений. Началась его черная полоса еще в мае на челленджере в Тайбэе.