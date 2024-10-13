Джокович рассказал об ожиданиях от финала Шанхая против Синнера

Сербский теннисист, четвёртая ракетка мира Новак Джокович поделился своими ожиданиями от финального матча турнира серии АТР1000 в Шанхае (Китай).

"У меня отличные шансы выиграть титул, мой 100-й титул в целом и 41-й "Мастерс", и я играю против лучшего игрока мира. Я не буду фаворитом, но надеюсь, что буду достаточно свеж, чтобы бросить ему вызов в матче, который потенциально может быть длинным. Я должен ждать, наверное, самого тяжелого поединка на турнире, и я должен быть готов к нему, поэтому я с нетерпением жду серьезного вызова.

Он в форме последних 12 месяцев, лучший игрок в мире, демонстрирует невероятный теннис, стабильные результаты. Да, это самый тяжелый соперник, безусловно, особенно на харде. Он знает мою игру, я его знаю. Мы не играли после Австралии в этом году. Да, я надеюсь на лучшее. Мне понадобится мой самый высокий уровень, чтобы победить" – сказал Новак.

Напомним, что матч Джокович-Синнер начнется сегодня, 13 октября, в 11:30 по киевскому времени.