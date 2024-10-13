Синнер рассказал, как чувствует себя в статусе первой ракетки мира

Первая ракетка планеты, итальянец Янник Синнер, рассказал о своих ощущениях от лидерства в мировом рейтинге.

"Это хорошее чувство, что я гарантировал себе статус первой ракетки мира по итогам года. Я очень счастлив, что достиг этого. Это был удивительный сезон для меня, и он еще не закончился. Завтра важный финал впервые здесь, в Шанхае, так что я с нетерпением жду его. Затем посмотрим, как все пройдет, надеюсь, это будет хороший матч. Быть первой ракеткой мира в конце года – это была только мечта. Теперь, когда это произошло, это совсем другое чувство. Но сейчас, во время турнира, это немного другое, потому что я просто пытаюсь сосредоточиться на завтрашнем дне.

Мог ли я такое себе представить в начале сезона? Нет, не совсем, потому что вы не можете предсказать будущее. Что касается меня, то я всегда стараюсь совершенствоваться как игрок. Многое зависит также от того, как ты начинаешь сезон. Если ты стартовал хорошо, как я, например, когда выиграл Australian Open, то имеешь гораздо больше уверенности в течение всего сезона. Я просто пытаюсь наслаждаться этим моментом, а также пытаюсь совершенствоваться каждый день" – сказал Янник.