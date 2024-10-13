Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Украинка Лопата проиграла в полуфинале турнира ITF W75 в Эдмонде
К сожалению без финала
Getty Images/Global Images Ukraine
Украинская теннисистка Анастасия Лопата проиграла в матче 1/2 финала турнира серии ITF W75 Эдмонде (США). В борьбе за финал наша спортсменка уступила местной Мэри Стояне.
Счет матча 2-0 (6-3; 7-5) в пользу американки. Это была первая очная встреча теннисисток.
Отметим, что для Анастасии этот полуфинал был дебютным на турнирах серии ITF. В онлайн-рейтинге лучших теннисисток мира Лопата поднялась на 735-ю позицию.
Напомним, что ранее Синнер
Популярное сейчас
- Один из голкиперов сборной Украины покинул лагерь из-за травмы. В распоряжении Реброва теперь два вратаря
- В экзотической сборной заметили игрока с самыми длинными волосами в современном футболе
- Цыганык: В обороне бардак. Таловеров так не имеет права играть
- Кори Гауфф одержала ювилейную победу в основной сетке турниров WTA в 2024 году
- Секс-символ судейства: Рефери, которую дисквалифицировали за клубничку в чемпионате Турции
- Элина Свитолина – на обложке модного журнала L'Officiel Ukraine