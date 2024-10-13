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Украинка Лопата проиграла в полуфинале турнира ITF W75 в Эдмонде

Теннис

К сожалению без финала

Украинка Лопата проиграла в полуфинале турнира ITF W75 в Эдмонде

Getty Images/Global Images Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Украинская теннисистка Анастасия Лопата проиграла в матче 1/2 финала турнира серии ITF W75 Эдмонде (США). В борьбе за финал наша спортсменка уступила местной Мэри Стояне.

Счет матча 2-0 (6-3; 7-5) в пользу американки. Это была первая очная встреча теннисисток.

Отметим, что для Анастасии этот полуфинал был дебютным на турнирах серии ITF. В онлайн-рейтинге лучших теннисисток мира Лопата поднялась на 735-ю позицию.

Напомним, что ранее Синнер рассказал, как себя чувствует в статусе первой ракетки мира.

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Анастасия Лопата
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