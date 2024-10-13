Украинка Лопата проиграла в полуфинале турнира ITF W75 в Эдмонде

Украинская теннисистка Анастасия Лопата проиграла в матче 1/2 финала турнира серии ITF W75 Эдмонде (США). В борьбе за финал наша спортсменка уступила местной Мэри Стояне.

Счет матча 2-0 (6-3; 7-5) в пользу американки. Это была первая очная встреча теннисисток.

Отметим, что для Анастасии этот полуфинал был дебютным на турнирах серии ITF. В онлайн-рейтинге лучших теннисисток мира Лопата поднялась на 735-ю позицию.