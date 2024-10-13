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Синнер победил Джоковича в финале мастерса в Шанхае
Без особой интриги
Getty Images/Global Images Ukraine
Первая ракетка мира Янник Синнер победил в финале турнира серии АТР1000 в Шанхае (Китай). В решающем поединке за главный титул соревнований итальянец одолел четвертую ракетку планеты, серба Новака Джоковича.
Счет встречи 2-0 (7-6; 6-3) в пользу Янника, в активе которого 8 подач на вылет, 22 виннера, 1 из 2 использованный брейк, 23 невынужденных и 0 двойных ошибок.
В очных противостояниях Джокович-Синнер счет стал 4-4. Для итальянца это 17 титул в карьере на уровне АТР и четвертый – на уровне АТР1000. Джокович сегодня мог завоевать сотый титул, однако до трехзначной отметки серб пока все же не дошел.
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