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Синнер победил Джоковича в финале мастерса в Шанхае

Теннис
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Без особой интриги

Синнер победил Джоковича в финале мастерса в Шанхае

Getty Images/Global Images Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Первая ракетка мира Янник Синнер победил в финале турнира серии АТР1000 в Шанхае (Китай). В решающем поединке за главный титул соревнований итальянец одолел четвертую ракетку планеты, серба Новака Джоковича.

Счет встречи 2-0 (7-6; 6-3) в пользу Янника, в активе которого 8 подач на вылет, 22 виннера, 1 из 2 использованный брейк, 23 невынужденных и 0 двойных ошибок.

В очных противостояниях Джокович-Синнер счет стал 4-4. Для итальянца это 17 титул в карьере на уровне АТР и четвертый – на уровне АТР1000. Джокович сегодня мог завоевать сотый титул, однако до трехзначной отметки серб пока все же не дошел.

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Новак Джокович Янник Синнер
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