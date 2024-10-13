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Стаховский вспомнил самый тяжелый матч против Надаля
Это были легендарные времена
Getty Images/Global Images Ukraine
Украинский теннисист Сергей Стаховский вспомнил свой матч против Рафаэля Надаля и назвал претендентов на звание лучших теннисистов в истории. Слова воина ВСУ цитирует SportExpress:
– Какой матч против Надаля вам запомнился больше всего? С какими его игровыми качествами вам было труднее справиться?
– Запомнилось, как он меня уничтожил в Мадриде на грунте во время матча Украина – Испания. Это было и больно, и поразительно. У Рафы не было счета, у него каждый розыгрыш – это был отдельный матч, который он играл по полной. Поэтому с ним было сложно при любом счете.
– Кто теперь будет "Королем грунта"?
– По-моему, таких доминантных игроков на грунте в ближайшем будущем не будет. Но все возможно.
– Является ли Надаль лучшим игроком в истории мирового тенниса?
– Надаль и Федерер претендуют на эти звания равноценно, просто у каждого из них есть свои поклонники, только с отступлением времени мы сможем оценить их вклад в наш спорт. А он потрясающе огромный – сказал Сергей.
Ранее Синнер
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