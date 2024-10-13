Определилась чемпионка турнира WTA1000 в Ухане

Вторая ракетка мира Арина Соболенко выиграла в финальном матче турнира серии WTA1000 в Ухане (Китай). В решающем поединке за главный титул соревнований она одолела местную Цинь Вен Чжэн (WTA №7).

Счет встречи 2-1 (6-3; 5-7; 6-3) в пользу теннисистки без флага, в активе которой 7 подач на вылет, 5 подряд выигранных очков, 7 из 12 использованных брейков, 7 из 12 отыгранных брейков и 1 двойная ошибка.

Для Соболенко этот титул стал 17-м в карьере (четвертым – в текущем сезоне). От первой позиции в рейтинге лучших теннисисток мира ее отделяет всего 69 очков.