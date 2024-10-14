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WTA обновила рейтинг, невероятный прогресс Лопаты, минимальный регресс Свитолиной

Теннис
Обновлено

Позиции украинок в мире

WTA обновила рейтинг, невероятный прогресс Лопаты, минимальный регресс Свитолиной

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Женская теннисная ассоциация обновила рейтинг лучших в мире. В ТОП-3 произошли незначительные перемены. Первую позицию по-прежнему занимает полька Ига Свентек, вторая – с минимальным отставанием Арина Соболенко, а ТОП-3 замыкает американка Коко Гауфф, сдвинувшая с этой позиции свою соотечественницу Джессику Пегулу на четвертое место.

Что касается украинок, то самой высокорейтинговой среди наших остается Марта Костюк, которая не добавила, но и не потеряла позиций – 17-я в мире. Безумный прыжок в рейтинге совершила юная Анастасия Лопата, которая сейчас занимает 735 позицию (поднявшись сразу на 380 ступенек вверх).

25 (-1) Элина Свитолина

36 (-) Даяна Ястремская

62 (-13) Ангелина Калинина

91 (-12) Юлия Стародубцева

101 (-5) Леся Цуренко

Остальные украинки в ТОП-100 не входят. Напомним, что ранее определилась чемпионка турнира в Ухане.

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