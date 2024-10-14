Синнер прокомментировал победу над Джоковичем в финале Шанхая

Первая ракетка мира, итальянец Янник Синнер, прокомментировал победу в финальном поединке турнира серии АТР1000 в Шанхае против серба Новака Джоковича (АТР №4).

"Этот год был для меня очень, очень тяжелым по другим обстоятельствам, и в некоторые моменты я терял часть своей улыбки, потому что у меня были некоторые проблемы за пределами корта, и они все еще иногда в голове.

Люди думают, что если ты побеждаешь или преуспеваешь, то у тебя нет никаких проблем, но это неправда, потому что я нахожусь в той ситуации, в которой я нахожусь. Очевидно, что это некомфортно, и я бы не хотел оказаться в том положении, в котором я сейчас нахожусь за пределами корта.

Кроме того, психологически я готов принять любую сложную ситуацию на корте, и я думаю, что это самый большой шаг вперед, который я сделал. Влияние этого года. Надеюсь, это поможет мне и в следующем году" – сказал Синнер.