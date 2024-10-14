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Дядя Надаля: Рафа не завершил свою карьеру так, как ему хотелось бы
Не позволило физическое состояние
Getty Images
Дядя и бывший тренер испанского теннисиста Рафеля Надаля рассказал, как его экс-подопечный принял решение завершить карьеру.
"Рафа хотел бы провести еще один хороший сезон на грунте, что для него означало бы победу в турнире или, по крайней мере, выступление на хорошем уровне. Он не завершил свою карьеру так, как ему хотелось бы, но я всегда говорил ему, чтобы он не жаловался, потому что жизнь обошлась с нами лучше, чем мы ожидали.
Сейчас, оглядываясь назад, можно сказать, почему он медлил, ведь Рафа надеялся, что еще сможет показать свою лучшую версию, и, когда его в этом не убедили, он решил завершить. Просто его тело не выдерживает. Когда он дает ему нагрузку, он испытывает боль то в одном месте, то в другом. То же произошло с Роджером Федерером: он пробовал два года и в конце концов ушел" – цитирует слова Тони Надаля издание Marca.
Напомним, что ранее Синнер
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