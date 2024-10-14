Джокович: Это самый плохой год в моей карьере

Четвертая ракетка мира серб Новак Джокович после поражения от Янника Синнера (АТР №1) в финале АТР1000 в Шанхае кратко подвел итоги текущего сезона. Его слова цитирует Tennis 365:

"Это самый плохой год в моей карьере. Я имею в виду если сравнивать этот сезон с большинством сезонов в плане результата. Но это должно было произойти. Трудно постоянно побеждать и поддерживать высокий уровень.

Я счастлив, что победил в этом году на Олимпиаде – это была главная цель. Этот сезон нужно просто принять таким, какой он есть. Я многого достиг в карьере и доволен тем, что имею" – сказал Новак.